Kolombiya'da ELN ve eski FARC üyeleri çatışıyor

Cauca Yönetim merkezine bağlı Almaguer kasabasında, bir süredir Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında yaşanan çatışmalardan bölge halkı olumsuz etkilendi.



Cauca Yaşam ve İnsan Hakları Ağına göre, silahlı grupların yol açtığı çatışmalarda 300 kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.



Ordunun olaylar üzerine bölgede düzenlediği operasyonlarda bir FARC üyesi öldürüldü. Bölgede çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.



Çatışmalardan El Tambo, Argelia ve Balboa halkının ciddi şekilde etkilendiği ve bölgede eğitime ara verildiği duyuruldu.



Kasaba yetkilileri, devletten duruma el koymasını talep ederek güvenliğin sağlanması çağrısında bulundu.



Öte yandan ordunun silahlı gruplara yönelik operasyonunda çok sayıda cephanelik ele geçirildi.



Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol etme isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.