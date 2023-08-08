Kolombiyalı uyuşturucu baronu Otoniel’e 45 yıl hapis, 216 milyon dolar para cezası

Kolombiya’da yakalanmasının ardından geçtiğimiz yılın mayıs ayında ABD’ye iade edilen Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun lideri Otoniel lakaplı 51 yaşındaki Dario Antonio Usuga, ABD’nin New York kentinde çıkarıldığı mahkemede ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Dora Irizarry tarafından 45 yıl hapis ve 216 milyon dolar para cezasına mahkum edildi.

"İŞLEDİĞİM SUÇLARIN KURBANLARINDAN ÖZÜR DİLERİM"

Usuga, 26 Ocak’ta görülen duruşmada, hakkındaki “devam eden bir suç örgütüne liderlik etmek”, “uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımı” ve “deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı” suçlarını kabul etmişti. Usuga mahkemede tercümanı aracılığıyla yaptığı konuşmada, "ABD ve Kolombiya hükümetleri ile işlediğim suçların kurbanlarından özür dilerim" dedi.

ESCOBAR'DAN SONRA EN BÜYÜK UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI

Savcılar, Usuga’yı Pablo Escobar'dan bu yana en önemli Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımladı ve 2003 ile 2012 yılları arasında ABD'ye yasa dışı yollardan en az 73 ton kokain sokmakla suçladı.



ABD Adalet Bakanı Merrick Garland cezanın verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Otoniel, ABD'ye büyük miktarlarda kokain ihracı yapan, Kolombiyalı kolluk kuvvetlerini ve sivilleri acımasızca infaz eden dünyanın en büyük kokain kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik etti. Adalet Bakanlığı, ABD halkına zarar veren uyuşturucu örgütlerinin liderlerinden nerede olurlarsa olsunlar ve ne kadar sürerse sürsün bulup hesap soracak" dedi.



ABD New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace ise Usuga’ya verilen cezanın diğer paramiliter ve kartel liderlerine, ABD mahkemelerinin hesap vermelerini sağlamak için tutuklanmalarını ve iade edilmelerini isteyeceğine dair bir mesaj gönderdiğini söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOKAİN DAĞITICILARINDAN BİRİ



Usuga, büyük bir askeri operasyonun ardından Ekim 2021'de tutuklanana kadar Kolombiya'nın en çok aranan kişisiydi. ABD Adalet Bakanlığına göre, Clan del Golfo’nun 6 bine yakın üyesi var ve dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından biri.