Kremlin: İran-İsrail geriliminin azaltılması gerektiğini vurguluyoruz

Moskova, Ortadoğu'da artan gerilime ilşkin açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada İran-İsrail çatışmasına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, "Diyalog kuruyoruz, gerilimin azaltılması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

İran'ın, İsrail'i vurmadan önce Rusya'yı uyarıp uyarmadığı sorulan Peskov, "Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.

İran'la yakın temasta olduklarını söyleyen Peskov, Rusya'nın İsrail ile de yapıcı temasları olduğunu belirterek, "Rusya hem İran hem de İsrail'e çağrıda bulunmuş ve gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulamıştır" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Orta Doğu'da yakın temaslarda bulunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.