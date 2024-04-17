Kremlin: İran-İsrail geriliminin azaltılması gerektiğini vurguluyoruz

Kremlin'nden İsrail ile İran arasındaki gerilime yönelik açıklamada, "Diyalog kuruyoruz, gerilimin azaltılması gerektiğini vurguluyoruz" denildi. Sözcü Peskov, İran'ın İsrail saldırısı öncesi Rusya'ya haber verip vermediğine ilişkin yorum yapmadı.

Kremlin: İran-İsrail geriliminin azaltılması gerektiğini vurguluyoruz

Moskova, Ortadoğu'da artan gerilime ilşkin açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada - çatışmasına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, "Diyalog kuruyoruz, gerilimin azaltılması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

İran'ın, İsrail'i vurmadan önce 'yı uyarıp uyarmadığı sorulan Peskov, "Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.

İran'la yakın temasta olduklarını söyleyen Peskov, Rusya'nın İsrail ile de yapıcı temasları olduğunu belirterek, "Rusya hem İran hem de İsrail'e çağrıda bulunmuş ve gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulamıştır" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Orta Doğu'da yakın temaslarda bulunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kremlin: Ortadoğu'da gerilimin tırmanması kimsenin çıkarına değil

Kremlin: Ortadoğu'da gerilimin tırmanması kimsenin çıkarına değil

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