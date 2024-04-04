Kremlin: NATO ile ilişkiler "karşı karşıya gelme" düzeyinde

Kremlin, gündeme ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, NATO ile ilişkilerin doğrudan karşı karşıya gelme düzeyine düştüğünü belirtti.

Peskov, "NATO zaten Ukrayna çatışmasına dahil olmuştur ve sınırlarımıza doğru hareket etmeye devam ediyor."

Peskov ayrıca Gürcistan'daki yeni yasaya işaret ederek, Gürcistan muhalefetinin, yabancı ajan yasasını Rus projesi olarak sunmasını saçma bulduğunu söyledi.

Peskov, Gürcistan'da istikrar ve tahmin tahmin edilebilirlik istediklerini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko da bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin "kasıtlı olarak ve öngörüldüğü gibi" bozulduğunu söyledi.



RIA ajansında yer alan habere göre Grushko, Rusya ile NATO arasındaki iletişim kanallarının, Washington ve Brüksel tarafından "kritik sıfır seviyesine" indiğini söyledi.



Grushko, Rusya'nın NATO ya da üyeleriyle askeri çatışma başlatma niyetinde olmadığını dile getirdi.