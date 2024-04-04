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Kremlin: NATO ile ilişkiler "karşı karşıya gelme" düzeyinde

Moskova, NATO ile ilişkilere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "NATO Ukrayna çatışmasına çoktan dahil olmuştur ve sınırlarımıza doğru hareket etmeye devam ediyor" denildi.

Kremlin: NATO ile ilişkiler "karşı karşıya gelme" düzeyinde
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO lideri Jens Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 75. yılında açıklama yaptı.

Kremlin, gündeme ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ile ilişkilerin doğrudan karşı karşıya gelme düzeyine düştüğünü belirtti.

Peskov, "NATO zaten çatışmasına dahil olmuştur ve sınırlarımıza doğru hareket etmeye devam ediyor."

Peskov ayrıca Gürcistan'daki yeni yasaya işaret ederek, Gürcistan muhalefetinin, yabancı ajan yasasını Rus projesi olarak sunmasını saçma bulduğunu söyledi. 

Peskov, Gürcistan'da istikrar ve tahmin tahmin edilebilirlik istediklerini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko da bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin "kasıtlı olarak ve öngörüldüğü gibi" bozulduğunu söyledi.

RIA ajansında yer alan habere göre Grushko, Rusya ile NATO arasındaki iletişim kanallarının, Washington ve Brüksel tarafından "kritik sıfır seviyesine" indiğini söyledi.

Grushko, Rusya'nın NATO ya da üyeleriyle askeri çatışma başlatma niyetinde olmadığını dile getirdi.

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