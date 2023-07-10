Kremlin: Tahıl anlaşması ile ilgili söylenecek yeni bir şey yok

Son dakika haberi! Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya için bir tehdit olacağını vurguladı.



Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye’yi ne zaman ziyaret edeceğinin belli olmadığını ifade ederek, “Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Anlaşması’nı yenilemek için görüşme planı yok. Rusya’nın tahıl anlaşmasına ilişkin söyleyecek yeni bir şeyi yok.” dedi.

TÜRKİYE ANKARA İLE BAĞLANTILARINI SÜRDÜRECEK



Bununla birlikte Peskov, Türkiye'nin Ukrayna da dahil olmak üzere herhangi bir ülkeyle ilişki geliştirme hakkına sahip olduğunu, ancak bu ilişkilerin Rusya'yı hedef almaması gerektiğini öne sürdü. Peskov, ayrıca Rusya'nın Ankara ile bağlarını sürdürmeyi planladığını vurguladı.



Öte yandan Peskov, Putin'in Wagner lideri Prigozhin ile 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü doğruladı. Peskov, Wagner komutanlarının Putin'e kendisinin destekçileri ve askerleri olduklarını ve onun için savaşmaya devam edeceklerini söylediklerini söyledi.

