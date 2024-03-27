Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı: Hollandalı ırkçı grup lideri gözaltında

Hollanda’da Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı ırkçı grubun lideri Edwin Wagensveld, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Hakkındaki kente giriş yasağına itiraz etmek üzere mahkemeye katılmak için geldiği Arnhem'de Wagensveld, köpek tasması taktığı Kur'an-ı Kerim'i sokakta yerde sürükledi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları nedeniyle daha önce 6 ay kente girişi yasaklanan Wagensveld, provokatif eyleminin ardından gözaltına alındı.