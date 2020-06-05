Küresel Aşı Zirvesi'nde 7,8 milyar euro toplandı

İngiltere'nin ev sahipliğinde 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Küresel Aşı Zirvesi'nde aşı programları için 7 milyar 800 milyon euroluk kaynak taahhüdünde bulunuldu.



Görüntülü konferans şeklinde düzenlenen zirve, 2000 yılında hayata geçirilen Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın (Gavi) düzenlediği üçüncü bağış konferansı olma özelliği taşıyor. Elde edilen ek kaynakla önümüzdeki beş yıllık zaman diliminde 300 milyon çocuğun çocuk felci, tifo ve kızamık gibi hastalıklara karşı aşılanması hedefleniyor.



Gavi, corona virüse karşı aşının bulunması sonrasında aşıyı yoksul ülkeler için satın alma amacıyla oluşturulan fona da 2 milyar dolarlık kaynak sağlandığını açıkladı. Fonla, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yüksek riskli kişilere yapılacak aşı dozlarının garanti altına alınması hedefleniyor.



EN BÜYÜK KATKI İNGİLTERE'DEN



Konferansa ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesi adına beş yıllık süreçte ödenmek üzere 2 milyar 8 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunurken Almanya ve Fransa 600'er milyon euro, AB de 300 milyon euroluk yardım taahhüt etti. Kanada 600 milyon dolar ve Japonya 300 milyon dolarlık kaynak sözü verdi.



Konferansa bağlanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres aşıların, tarihte kamu sağlığı için yürütülen en önemli çalışma olduğunu belirterek her yıl aşılar sayesinde on milyonlarca hayatın kurtulduğunu söyledi.



COVID-19'a karşı aşı geliştirme çabalarında liderleri işbirliğine çağıran Guterres, yeni aşının dünyada herkese ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı. "Aşı, küresel bir kamu malı olarak görülmelidir" diyen BM Genel Sekreteri, bu yönde çağrıda bulunan liderlerin sayısının giderek arttığına işaret etti.



ERDOĞAN: 75 MİLYON EURO HARCADIK



Küresel Aşı Zirvesi'ne görüntülü olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduklarını belirterek, Türkiye'nin malzeme yardımları ve aşı çalışmaları için şimdiye kadar toplam 75 milyon euroluk harcama yaptığını söyledi.



2000 yılında kurulan Cenevre merkezli Gavi, şimdiye kadar yoksul ülkelerde 760 milyonu aşkın çocuğun aşılanmasına destek sağladı.



Gavi'nin ana sponsorları arasında Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Bankası ve Bill & Melinda Gates Vakfı bulunuyor.