Küresel ısınma uçuşları da etkiledi: Türbülans sayısı arttı

Reading Üniversitesi’nden bilim insanları son 40 yılı kapsayan verilerin analiziyle yaptıkları çalışma sonucunda, en yoğun uçuş rotası olan Kuzey Atlantik’te yaşanan şiddetli türbülansların arttığını belirterek bunun küresel ısınma kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları 8 Haziran’da yayımladıkları çalışmada, “Araştırma, dünyanın en yoğun uçuş noktası olan Kuzey Atlantik üzerindeki tipik bir noktada, şiddetli türbülansın toplam yıllık süresinin 1979'da 17.7 saatten 2020'de 27.4 saate yükselerek yüzde 55 arttığını buldu” ifadelerini kullandı.

"ARTAN TÜRBÜLANSIN MAALİYETİNİ DÜŞÜNMEYE BAŞLAMALILAR"



Türbülans artışlarının iklim değişikliğinin etkileriyle tutarlı olduğu vurgulanan çalışmada “CO2 emisyonlarından kaynaklanan daha sıcak hava, jet akışlarındaki rüzgar kesme kuvvetini artırarak Kuzey Atlantik'te ve küresel çapta açık hava türbülansını güçlendiriyor” denildi. Çalışmada yer alan bilim insanı Dr. Mark Prosser “Türbülans, uçuşları inişli çıkışlı hale getirir ve bazen tehlikeli olabilir. Havayollarının, yalnızca ABD'de sektöre yıllık 150-500 milyon dolara mal olduğu için artan türbülansı nasıl yöneteceklerini düşünmeye başlamaları gerekecek. Uçağın türbülanstaki her ek dakikası, uçaktaki aşınma ve yıpranmanın yanı sıra yolcuların ve uçuş görevlilerinin yaralanma riskini artırır” dedi.



Türbülans artışının sadece Kuzey Atlantik rotasında değil aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Güney Atlantik rotalarında da artış gözlemlendiği vurgulandı.

