Kuzey Carolina’da 'insan dişli' balık yakalandı

ABD'de insan dişlerine sahip olan nadir bir balık yakalandı. Facebook’ta Kuzey Carolina’nın Nag’s Head kasabasında balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bir yer olan 'Jennette Pier' tarafından bu balığın fotoğrafı paylaşıldı.



Balığın, avlarını çiğneyebilmek için birkaç sıra azı dişi olan “sheepshead” türünde olduğu tespit edildi. Balığın isminin ağzının bir koyunun ağzına benzemesinden geldiği söyleniyor.



Balık, bölgedeki iskeleye düzenli olarak giden Nathan Martin tarafından yakalandı. Martin, dişlerle dolu bir ağızla yüz yüze geldiğinde bir “sheephead” yakalamayı umduğunu söyledi.

Balığı yakalamanın güzel bir mücadele olduğunu söyleyen Martin, "tadı da çok güzeldi" dedi.

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