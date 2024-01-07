Kuzey Dakota'daki kömür madencileri binlerce yıldır gömülü olan mamut dişini ortaya çıkardı

Dişi tespit ettikten sonra kazı yapmayı bırakan ekipler, 10 bin ile 100 bin yaşında olduğu tahmin edilen diş için uzmanlara haber verdiler.

Maden alanında kullanın kullanılan devasa ekipman göz önüne alındığında, mamut dişinin daha fazla hasar görmemesine şaşırdığını ifada eden paleontolog Jeff Person "Hemen hemen zarar görmeden çıkması mucizevi" diye konuştu.



Keşif alanında daha sonra yapılan kazılarda kürek kemiği, kaburgalar, bir diş ve kalça parçaları da dahil olmak üzere 20'den fazla kemik bulundu. Kuzey Dakota'da bulunan en eksiksiz mamut olduğu tahmin ediliyor.

Jeolojik araştırmalara göre mamutların nesli yaklaşık 10 bin yıl önce şu anda Kuzey Dakota olarak bilinen bölgede tükendi. Bugünkü fillerden daha büyük ve kalın yünlerle kaplı olan mamutlar 13 bin yıl öncesine ait mağara resimlerinde tasvir edilmişti.



