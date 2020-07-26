Kuzey Kore'de Corona virüs şüphesi

Kuzey Kore Devlet Ajansı, sınır kenti Kaesong'da yasa dışı yollarla Güney Kore'den ülkeye giriş yapan bir kişinin Corona virüs şüphesiyle gözetim altına alındığını duyurdu.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, "Kaesong kentinde meydana gelen acil bir olayı" görüşmek üzere partisiyle toplantı düzenledi.



Kuzey Kore lideri acil durum ilan etti, kent karantina altına alındı.



Şüpheli kişide virüs tespit edilirse, ülkede Pyongyang yönetimi tarafından resmi olarak kabul edilen ilk vaka olarak kayıtlara geçecek.