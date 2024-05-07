Libya ve İtalya düzensiz göçle mücadeleyi görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'a giden  İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birlikte düzensiz göçle mücadele konusunu ele aldı. Görüşmede iki ülke arasında enerji, ekonomi, bilimsel araştırma, sağlık alanlarında işbirliği konuları da masaya yatırıldı.

Libya ve İtalya düzensiz göçle mücadeleyi görüştü

Başbakanı  Abdulhamid Dibeybe, resmi ziyaret kapsamında başkent Trablus’a gelen Başbakanı Giorgia Meloni’yi Başbakanlık binasında resmi törenle karşıladı.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamaya göre, görüşmede düzensiz göçle mücadele ile Birleşmiş Milletlerin Libya'da seçimlerin yapılması için sarf ettiği çabaların desteklenmesi konusu ele alındı.

İki ülke arasında enerji, ekonomi, bilimsel araştırma, sağlık alanlarında işbirliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, İtalya-Libya Ekonomik Forumu'nun ekim ayı sonunda başkent Trablus'ta düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede, Libya Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile İtalya Üniversiteler ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Libya Spor Bakanlığı ile İtalya Gençlik ve Spor Bakanlığı ve iki ülke Sağlık Bakanlıkları arasında da birer anlaşma imzalandı.

İsrail'in kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

İsrail'in kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu: Refah bölgesinde Kerem Ebu Salim ve Raim'e 18 roket atıldı

İsrail ordusu: Refah bölgesinde Kerem Ebu Salim ve Raim'e 18 roket atıldı

Fukuşima'daki atık su tahliyesi:  2024 yılının ilk evresi tamamlandı

Fukuşima'daki atık su tahliyesi:  2024 yılının ilk evresi tamamlandı

Mısır medyasından "Gazze'de ateşkes" iddiası: Müzakereler bugün tamamlanacak

Mısır medyasından "Gazze'de ateşkes" iddiası: Müzakereler bugün tamamlanacak

Çin Devlet Başkanı Şi, Sırbistan’da

Çin Devlet Başkanı Şi, Sırbistan’da

ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yapımı tamamlandı

ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yapımı tamamlandı

Biden'dan "üniversite kampüslerinde antisemitizme yer yok" mesajı

Biden'dan "üniversite kampüslerinde antisemitizme yer yok" mesajı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...