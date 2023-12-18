Macaristan'dan Bulgaristan'a Schengen onayı için TürkAkım şartı

The Politiconun haberine göre, Szijjarto Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.



Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşan doğal gaza ek vergi uygulayarak "düşmanca tutum" sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor." ifadesini kullandı.



Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Schengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik." dedi.



Sofya yönetimi, ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğal gaz için metre küp başına yaklaşık 10 euro ek vergi uygulamaya başlamıştı.

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