Macron ve Biden, "denizaltı krizini" telefonda görüştü

Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, Biden'ın talebi üzerine, ikilinin denizaltı projesine ilişkin yapılan açıklamanın sonuçlarını ele almak üzere telefonda görüştüğü belirtildi.



"Macron ve Biden, müttefiklerin arasında Fransa'nın ve Avrupalı ortakların stratejik çıkarlarına ilişkin meselelerde yapılan açık istişarelerin bu durumu önleyebileceği hususunda mutabık kaldılar." ifadesi kullanılan açıklamada, Biden'ın bu konudaki kararlığını dile getirdiği belirtildi.



Açıklamada, "İki devlet başkanı, güveni garanti eden şartları oluşturmak ve ortak hedeflere ulaşmak için somut önlemler önermeyi amaçlayan derin istişare sürecini başlatmaya karar verdi." ifadesine yer verildi.



Macron ve Biden'ın anlaşma noktalarına ulaşmak ve bu sürecin dinamik şekilde devamlılığını sağlamak için ekim sonunda Avrupa'da bir araya geleceği aktarılan açıklamada, Macron'un bu bağlamda Fransa'nın Washington Büyükelçisi'nin gelecek hafta ABD'deki görevine dönmesine karar verdiği kaydedildi.



Açıklamada, ABD'nin, Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB) Hint-Pasifik bölgesindeki angajmanının stratejik önem taşıdığını teyit ettiği belirtildi.



ABD'nin transatlantik ile küresel güvenliğe olumlu katkıda bulunarak ve NATO'nun rolünü güçlendirerek "Avrupa'nın savunmasının" daha güçlü ve verimli olmasının gerekli olduğunu kabul ettiği ifade edilen açıklamada, ABD'nin terörle mücadele kapsamında Sahel bölgesinde Avrupa ülkelerinin yürüttüğü teröre karşı operasyonlara desteği güçlendirmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.



AVUSTRALYA, ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI



Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 16 Eylül'de "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." açıklamasını yapmıştı.



17 Eylül'de Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklayan Le Drian, ABD'nin tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.