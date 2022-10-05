Macron'dan boğazlı kazakla tasarruf mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kameralar karşısına boğazlı kazağıyla çıktı. Bu durum, Fransız halkına tasarruf mesajı olarak değerlendirildi.



Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı görüşmede de üzerinde boğazlı kazak vardı.



Fransa Başbakanı Elizabeth Borne da meclisin yeni yasama yılının açılış toplantısı için yaptığı konuşmada boğazlı kazak giydi.



Yine Borne'dan birkaç saat önce de Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız basınına verdiği röportaja balıkçı yaka kazak giyerek katıldı.



Ancak muhalefet tarafından, hükümet yetkililerinin kameralar karşısına böyle geçmesi, reklam çalışması olarak da yorumlanıyor.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz da elektrik ve gaz fiyatlarının düşmesi gerektiğini savundu.



Scholz, enerji altyapısının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı, bunun enerji ithalatında çeşitlilik için önemli olduğunu söyledi.



Alman Başbakan, Avrupa Birliği'nin salgın döneminden kalan yapılandırma fonuna değindi. 750 milyar euro'luk fonun kullanılabileceğini belirtti.



Avrupa'da kışın sert geçmesi durumunda, elektrik kesintilerinin olma ihtimali seçenekler arasında bulunuyor.



Enerji fiyatlarının yükselmesi, birçok Avrupa ülkesinde, zaman zaman protestolara da neden oluyor.