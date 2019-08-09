BBC'nin haberine göre; 28 yaşındaki Sum Bora, yarasa dışkısı toplamak amacıyla girdiği mağarada, iki kaya arasındaki dar geçitte sıkıştı.



Ailesinin 4 gün boyunca ulaşamadığı Bora, yapılan aramalar sonunda sıkıştığı yerde bulundu.



Bora, mağaranın girişindeki bu çok dar aralıktan yaklaşık 200 kişinin katıldığı, 10 saat süren uğraşlar sonucu kurtarıldı.



Aç ve susuz 4 gün geçiren Sum Bora, tedavi altına alındı.

Olay sonrası paylaştığı videoda bir yerden sonra kurtarılmaktan ümidi kestiğini ifade eden Bora, yanında bir bıçak olsa kendisini öldürebileceğini söyledi.



Bora, kendisine kurtarılma hediyesi olarak 2 bin 500 dolar (yaklaşık 14 bin lira) gönderen Başbakan Hun Sen'e de teşekkürlerini iletti.



"Guano" olarak da bilinen ve gübre olarak kullanılan yarasa dışkısı toplayıcılığı, dünyanın en yoksul ülkeleri arasındaki Kamboçya'da birçok kişinin mesleği haline geldi.



Yaşanan bu talihsiz olay, Danny Boyle’un yönetmenliğini yaptığı “127 Saat” (2010) isimli filmi akıllara getirdi.



Filmde James Franco’nun canlandırdığı genç dağcı, kayalar arasında sıkışmıştı. 5 gün boyunca bulunduğu yerden kurtulmaya çalışan dağcı, çakı ile kolunu kesmek zorunda kalmıştı.



Büyük ilgi gören film, Aron Ralston isimli dağcının başına gelen gerçek bir olaydan beyaz perdeye aktarılmıştı.