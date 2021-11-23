Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz New York'daki evinde ölü bulundu

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle tanınan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, dün akşam saatlerinde New York'daki evinde ölü bulundu.

56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni, dün saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu.

ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, Malikah Şahbaz'ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

1965'TE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Malikah Şahbaz'ın babası Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.

Kısa süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada, 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

BELGESEL DAVANIN AKIŞINI ETKİLEDİ



Netflix'te geçen yıl Malcolm X hakkında yayımlanan belgeselin davanın akışını deştirdiği belirtiliyor.



Söz konusu belgeselde, Malcolm X'in katillerinin New Jersey eyaletinde yaşayan "Nation of Islam" üyeleri olduğu, Aziz ve İslam'ın haksız yere hapis yattığı belirtilmişti.



Malcolm X suikastı, siyahi Müslümanlar ve tarihçiler arasında uzun yıllardır tartışılan bir konu olmuştu. Malcolm X'in ABD hükümeti ya da bir kolluk birimi tarafından öldürüldüğü iddiaları öne çıkmıştı.



