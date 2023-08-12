Manş Denizi'nde göçmen botu battı, 6 kişi hayatını kaybetti

Kurtarılan kaçak göçmenlerin bir bölümü Fransa'nın Calais kentindeki, bir kısmı da İngiltere'nin Dover kentindeki hastanelere nakledildi.



İngiltere ile yaptığı devriye anlaşmasından sonra Fransa, kaçak göçmenleri durdurmaya yönelik sahillerdeki devriye faaliyetlerini yüzde 40 artırmıştı.



İngiltere, 2018'den bu yana 100 bin kaçak göçmenin Manş Denizi üzerinden ülkeye girdiğini duyurmuş, yılbaşından beri ise bu sayının 10 Ağustos itibarıyla 15 bin 826 olduğunu açıklamıştı.



Adaya sadece 10 Ağustos'ta 755 kişinin kaçak geldiği belirlenmiş, bu rakam 2023'teki en yüksek kaçak göçmen girişi olarak kayıtlara geçmişti.

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