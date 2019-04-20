Saldırı Meksika'nın Veracruz şehrinde bir kutlama sırasında meydana geldi.
Eyalet sözcüsü eğlence merkezine giden kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grubun, bir kişiyi aradıklarını ve ardından silahla ateş açtıklarını söyledi.
Saldırıda biri çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Meksikalı yetkililer saldırının sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Meksika'da eğlence merkezine saldır: 13 ölü
NTV HaberDünya
Meksika'da bir eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı Meksika'nın Veracruz şehrinde bir kutlama sırasında meydana geldi.