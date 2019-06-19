Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama törenindeki bu görüntüleriyle uluslararası basının manşetlerine oturdu.



Alman milli marşı çalınırken kontrolsuz bir şekilde tüm vücudunun istemsiz bir şekilde titremeye başlaması Merkel'in ayakta güçlükle durmasına neden oldu.



Merkel bu rahatsızlığını "aşırı sıcakta susuz kalmasına" bağladı. Alman basını da bugün o yönde haberlere yer verdi. Alman medyasına konuşan doktorlar, Başbakan Merkel'e uzaktan bakarak teşhis koyamayacaklarını söyledi.



Alman basını Angela Merkel'in federal doktorlara görünmediğini ancak önümüzdeki günlerde kendi doktoru ile temasa geçeceğini yazdı.



Die Welt gazetesi, Merkel'in anlık rahatsızlığının devlet işlerini aksatacak nitelikte olmadığını vurguladı. Almanya Başbakanı Merkel önümüzdeki ay 65 yaşına basacak.

