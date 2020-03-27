Merkel: Yüz yüze görüşmeleri özledim

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti.



Corona virüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Başbakan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

"SALGININ ETKİLERİ 2008 KRİZİNDEN KÖTÜ"



Merkel burada yaptığı açıklamada, ''Corona virüs salgının etkileri 2008 yılındaki banka ve finans krizden daha kötü'' dedi.



Merkel ayrıca corona virüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.



Corona virüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.



Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, ''Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim'' ifadelerini kullandı.



VİRÜSÜ YENENLER ANLATTI