Mısır Dışişleri Bakanı geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın Mısırlı mevkidaşı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Mısır Dışişleri Bakanı geliyor

Ankara, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak, ve bölgede tırmanan gerilimi engellemek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bu hafta sonu Türkiye'ye gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı 'ın Mısırlı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede de ana Gazze olacak.

Görüşmede Gazze'deki son durumun yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler ve müzakerelerde gelinen son nokta istişare edilecek.

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