Mısır Dışişleri Bakanı geliyor

Ankara, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak, ve bölgede tırmanan gerilimi engellemek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürüyor.



Bu kapsamda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bu hafta sonu Türkiye'ye gelecek.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede de ana gündem Gazze olacak.



Görüşmede Gazze'deki son durumun yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler ve müzakerelerde gelinen son nokta istişare edilecek.