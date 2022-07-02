Mısır’da köpekbalığı saldırısında bir kişi öldü: Sahildekiler izledi

Mısır’ın güneyinde yer alan Şarm El-Şeyh’te köpekbalığı sahildeki bir kişiye saldırırarak hayatını kaybetmesine neden oldu.



Avusturya vatandaşı 68 yaşında bir kadın, denizde yüzerken köpekbalığının saldırı sonrası ağır yaralandı.



Kolunu ve bacağını kaybeden kadın, kıyıya yüzmeyi başarırken, doktorların kıyıdaki müdahalesinin ardından “acı verici şok” nedeniyle hayatını kaybetti.

"ACI VERİCİ ŞOK" NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ



Kızıldeniz’de yer alan 44 çeşit köpekbalığından en tehlikeli tür olarak gösterilen gri köpekbalığının saldırdığı kadının kıyıya yüzmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kıyıya ulaştığı sırada doktorlar tarafından ambulansa taşınan kadının, acı verici şok nedeniyle kalp krizinden hayatını kaybettiği aktarıldı.

Köpekbalığı saldırısı sonrası deniz kırmızıya dönerken, yetkililer çevredeki plajları üç gün süreyle kapattıklarını açıkladı.

Köpekbalığı saldırısı sırasında olayı görenler hayvanın dikkatini dağıtmaya çalışırken, kimsenin yardım için denize atlamaması ve sadece uzaktan izlemesi dikkat çekti.

68 yaşındaki kadının Mısırlı bir adamla evli olduğu ve ülkede yaşadığı bildirildi.

Mısır'da köpekbalığı saldırıları nadir olarak meydana gelirken, balıkların 60 metreden daha sığ derinlikteki sularda yüzdüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI MEYDANA GELMİŞTİ

Ekim 2020'de Mısır'da tatilde olan 12 yaşındaki Ukraynalı bir çocuk ve tur rehberi, okyanusta beyaz bir köpekbalığının saldırısından sonra uzuvlarını kaybetmişti.

2010 yılında ise Şarm El-Şeyh’te aynı gün içerisinde beş köpekbalığı saldırısı gerçekleşmiş, Üç Rus, bir Ukraynalı ve bir Alman turist yaralanmıştı.

71 yaşındaki Alman turist, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.