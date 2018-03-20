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Moldova'da markette el bombası patladı: 2 ölü

Anadolu Ajansı

Dünya
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Moldova’da müşteri ile market çalışanı arasındaki tartışmada yere düşen el bombası patladı. Olayda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki bir markette müşteri ile çalışan arasında satın alınan malların ödemesi konusunda tartışma çıktı.

Bu sırada 49 yaşında olduğu belirtilen müşterinin üzerinde bulunan el bombasının yere düşmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada aralarında tartışma çıkan market çalışanı ile sabıkalı olduğu iddia edilen müşteri hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı, müşterinin üzerinde neden el bombası bulunduğunun araştırıldığı bildirildi.

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