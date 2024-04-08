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Moskova saldırganları: "Seyfullah bize Kiev'e gidin, paranızı alın dedi"

Rus istihbaratı Moskova katliamını gerçekleştiren saldırganlarının sorgu videosunu yayınladı. Emri Seyfullah isimli bir kişinin verdiğini söylleyen saldırganlar, paralarını almak için için ise Kiev'e gitmeleri yönünde talimat aldıklarını anlattı.

Moskova saldırganları: "Seyfullah bize Kiev'e gidin, paranızı alın dedi"
Moskova saldırganlarından Şemsidin Fariduni
Putin: Moskova'da saldırı emri verenleri bulacağız

Putin: Moskova'da saldırı emri verenleri bulacağız

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Moskova'da 144 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin hükümetinin soruşturması sürüyor. 

Rus istihbarat teşkilatı, saldırıyı gerçekleştiren 4 teröristin sorgu görüntülerini yayınladı. 

Saldırganlardan Şemsidin Fariduni, emri Seyfullah isimli bir kişiden aldıklarını anlattı. fariduni, olayın ardından ise yine aynı kişinin Kiev'e gitmeleri talimatı verdiğini söyledi.

Fariduni, şunları anlattı: "Seyfullah bize sesli mesaj gönderip 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu. Bize, 'Kiev'e doğru gidin ve sınırdan çok da uzak olmayan bir yerde"arabanızı bırakıp beni arayın, size daha fazla yardımcı olacağım' dedi."

Bir diğer fail ise saldırıyı gerçekleştiren her bir kişiye vaat edilen paradan bahsetti ve şöyle konuştu: "Her birimize verilecek 10 bin euro için bekledik, sonra zor olacağını fark ettik. Seyfullah Kiev'e geçmek için bize sınırda yardımcı olunacağını söyledi. Parayı bize Kiev'de vereceklerdi."

Ülkede son 20 yılın en büyük saldırısını örgütü üstlenmişti.

Moskova, saldırının arkasında Ukrayna ve Batı olduğunu öne sürüyor.

Kiev yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

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