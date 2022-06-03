Moskova'da iş merkezinde yangın

Rus medyasının haberine göre Grand Setun Plaza isimli iş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederken, binanın tahliye edilmeye çalışıldığı açıklandı. Rus acil durum yetkililerii yangına müdahale etmek için 180 itfaiyeci, onlarca araç ve üç helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Yetkililer, binada mahsur kalan 15 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

15 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Bununla birlikte, iş merkezindeki 15 çalışandan haber alınamadığı açıklandı. Bu çalışanların hala binanın içinde olabilecekleri tahmin ediliyor. 125 kişinin ise binadan kurtarıldığı bildirildi



Rusya'nın yeni atanan Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov, yangınla mücadele çabalarını denetlemek için bölgeye gitti.



Rus yetkililer yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış olabileceğini söyledi.