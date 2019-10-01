Yerel basındaki haberlerde, Mahara'nın pazar gecesi sarhoşken, kadın meclis çalışanını taciz ettiği iddia edildi.
Mahara'nın ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı'nın söz konusu saatlerde resmi konutunda bulunduğu ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, iddiaların siyasi bir karalama kampanyasının parçası olduğu öne sürüldü.
MAOİST İSYANCILARIN ÖNEMLİ BİR ÜYESİYDİ
Mahara, Kasım 2017'deki genel seçimlerde, Nepal Komünist Partisinin Mecliste çoğunluğu elde etmesinin ardından Meclis Başkanı seçilmişti.
Öte yandan Mahara, Nepal hükümetine karşı 1996-2006'da şiddet eylemleri düzenleyen Maoist isyancıların önemli bir üyesiydi.
Maoistler, 2006'da silahlı isyanlarına son vererek, Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde hükümetle barış görüşmeleri yapmış ve ana akım siyasete dahil olmuşlardı.
Barış görüşmelerinde önemli rol üstlenen Mahara, daha önce başbakan vekili, iletişim bakanı, içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.
Nepal'de Meclis Başkanı'na "taciz" suçlaması
Anadolu AjansıDünya
Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de iktidardaki Komünist Partisi liderlerinden Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara "tacizle" suçlandı.
Yerel basındaki haberlerde, Mahara'nın pazar gecesi sarhoşken, kadın meclis çalışanını taciz ettiği iddia edildi.