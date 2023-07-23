Netanyahu kalp pili takılması için ameliyat olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ameliyat olacağını Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan görüntülü mesajla duyurdu.
Netanyahu, bir hafta önce hastaneye kaldırıldığında sağlık durumunun doktorlar tarafından takibe alındığını söyledi.
İsrail Başbakanı, kalp pili takılması için gece saatlerinde operasyon geçireceğini bildirdi. Netanyahu sözlerini, "Kendimi harika hissediyorum ancak doktorları dinlemem gerekiyor" diyerek bitirdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklanmıştı.
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