Netanyahu kalp pili takılması için ameliyat olacak

İsrail'de uzun süredir devam eden protestoların hedefindeki isim olan Başbakan Binyamin Netanyahu, kalp pili takılması için ameliyat olacağını açıkladı.

Netanyahu kalp pili takılması için ameliyat olacak

Başbakanı Binyamin Netanyahu, olacağını Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan görüntülü mesajla duyurdu.

Netanyahu, bir hafta önce hastaneye kaldırıldığında sağlık durumunun doktorlar tarafından takibe alındığını söyledi.

İsrail Başbakanı, takılması için gece saatlerinde operasyon geçireceğini bildirdi. Netanyahu sözlerini, "Kendimi harika hissediyorum ancak doktorları dinlemem gerekiyor" diyerek bitirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklanmıştı.

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