New York'ta bıçaklı saldırıda 2 ölü: Saldırgan, Türkevi önünde yakalandı

New York Polis (NYPD), saldırıların Manhattan'da, 30. Sokak civarında meydana geldiğini, iki kişinin öldüğü açıkladı. Olaydan bir süre sonra 42. Sokak'ta bir kadının da yine bıçaklı saldırıda yaralandığı belirtildi.



NYPD Dedektif Şefi Joseph Kenny, "Şu an itibariyle, bu saldırıların sebepsiz yere gerçekleştiği, saldırganın sadece (maktullere) yaklaşıp bıçaklarla saldırmaya başladığı görülüyor." dedi.



New York Belediye Başkanı Eric Adams da basın açıklamasında, saldırılarla bağlantılı olarak, 51 yaşındaki bir evsiz adamın gözaltına alındığını duyurdu.



SALDIRGAN TÜRKEVİ ÖNÜNDE YAKALANDI



NYPD yetkilileri, iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının faili olduğu düşünülen zanlının son eyleminden kısa süre sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile New York Türkevi binasının arasında, 1. Cadde ile 46. Sokak'ın kesiştiği bölgede gözaltına alındığını kaydetti.



Şüphelinin yakalanması sonrası bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin Türkevi binasının önünü şeritlerle kapattığı ve aynı sokaktaki binalarda bulunan kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü.



Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu Türkevi'nin ana giriş kapısına yakın bölgede bulunan ve yakalanan şüpheliye ait olduğu bildirilen, bir çanta, iki bıçak ve birkaç çift eldiven inceleme altına alındı.