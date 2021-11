New York’un Türk dostu belediye başkanı: Bana maaşımı bitcoin olarak verin

ABD’nin New York kentinde belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaş ödemesini bitcoin olarak almak istediğini duyurdu. Demokrat olan Adams şehrin ikinci siyahi belediye başkanı olacak.



Eski polis şefi, Ocak ayında belediye başkanı Bill de Blasio'nun görev süresinin sonunda, koltuğu devralmak üzere bu hafta seçildi. Adams, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda New York'u "kripto para endüstrisinin merkezi" yapma niyetini vurguladı.



REKABET KIZIŞTI

Diğer taraftan, Adams'ın yorumları, yeniden seçildikten sonra ilk maaşını bitcoin olarak alacağını duyuran Miami belediye başkanı Francis Suarez'in ardından geldi. Suarez de Miami'yi kripto para birimi yatırımları için bir merkez haline getireceğini aktarmıştı. Adams, kripto para biriminde üç aylık maaş talep ederek rekabeti artırmış oldu.

Suarez ayrıca, geçen Ağustos ayında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan CityCoins tarafından yürütülen MiamiCoin adlı bir kripto para biriminin kurulmasına yardımcı oldu. Washington Post'a göre, bir kişinin bilgisayarında oluşturulan para biriminin değerinin yüzde 30'u kentin harcamaları için gönderiliyor ve şimdiye kadar 7 milyon dolar toplandı.



"NEW YORK KRİPTO PARA ENDÜSTRİSİNİN MERKEZİ OLACAK"

Adams, New York'ta Miami’dekine benzer bir uygulamayı yürürlüğe sokmak istediğini belirterek, Twitter’dan paylaştığı gönderisinde, "New York'ta her zaman her konuda öncüyüz. Bu yüzden belediye başkanı olduğumda ilk üç maaş çekimi bitcoin olarak alacağım. New York, kripto para birimi endüstrisinin merkezi olaca. Sadece bekleyin ve görün!” açıklamasını yaptı.



Öte yandan New York'u bitcoin için bir merkez olarak hali getirmeye çalıştığında güçlü bir muhalefetle karşılaşabilir. Kripto para birimi, geçmişte çevresel etkisi nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi. Ayrıca, New York valisi olarak seçimlere katılacak olan New York Başsavcısı Letitia James, geçtiğimiz günlerde kripto para şirketlerine yönelik bir soruşturma başlattı.

''TÜRK DOSTU''



Eric Adams Türk dostu olarak tanımlanıyor. Çünkü Adams, 8 yıl boyunca sürdürdüğü Brooklyn Belediye Başkanlığı sırasında bölgede yaşayan Türk toplumuyla yakın ilişkiler kurdu. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'yla da iyi ilişkileri var. Eric Adams, New York’ta Türklerin düzenlediği birçok etkinliğin de değişmez konukları arasında yer aldı.



GALATAPORT İSTANBUL'DA SERGİ ZAMANI