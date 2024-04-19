Nijerya'da bir haftada 192 Boko Haram ve silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda, bir haftada 192 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da bir haftada 192 Boko Haram ve silahlı çete üyesi öldürüldü

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, askerlerin son bir haftada ülkenin çeşitli eyaletlerinde operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 192 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, 341 teröristin yakalandığını ifade etti.

Operasyonlarda terörist ve çete üyelerin rehin aldığı 62 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, terörist ve silahlı çete üyelerine ait 211 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.

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