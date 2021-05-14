Nijerya'da cezaevine saldırı: Çok sayıda mahkum kaçtı

Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiği bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, Abia eyaletine bağlı Bende bölgesindeki cezaevine de saldırı düzenledi.



Saldırıda cezaevi kundaklanırken çok sayıda mahkum firar etti.



GEÇEN AY DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ



İmo eyaletine bağlı başkenti Owerri'deki cezaevine 6 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.



Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.



Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.



Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.



Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.



Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

