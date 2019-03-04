Tümgeneral Adeyemi Yekini, yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Makurdi bölgesinde çobanlar ve çiftçiler arasında çatışma çıktığını ifade etti.



Yekini, çatışmada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.



Yerel basında çıkan haberlerde, yüzlerce kişinin bölgeyi terk ettiği öne sürüldü.



Bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.



Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

