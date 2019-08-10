VİDEO: GEMİCİLERİN İLK GÖRÜNTÜLERİNE NTV HABER ULAŞTI

10 mürettebatı Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.



Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, "Vatandaşlarımız dün geceyi güneyde geçirdiler. Sel olduğu için havaalanına ulaşamadılar ama bu sabah ulaştılar ve Abuja'ya geldiler." dedi.



Ulueren ayrıca, "Gelmelerini görmekten dolayı çok sevindik. Yarın sabah da Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye gidecek olmaları bizi mutlu ediyor." diye konuştu.



Kurtarılan mürettebatın isimlerinin, Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar olduğu aktarıldı.



Gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, 10 kişinin başkent Abuja'daki resmi işlemlerin ardından yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.



Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.



Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.