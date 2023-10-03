Nobel Fizik Ödülü, Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'e verildi

Son dakika haberi! Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" ile 2023 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.



Bu yıl 11 milyon İsveç kronuna (yaklaşık 1 milyon dolar) yükseltilen ödül, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından veriliyor.



Nobel Fizik Ödülü, Macar bilim insanı Katalin Kariko ve ABD'li meslektaşı Drew Weissman'ın Covid-19 aşılarının yolunu açan mRNA molekülü keşifleri nedeniyle tıp ödülünü kazanmalarının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel oldu.



NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA Dinamitin mucidi ve iş insanı Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine bilim, edebiyat ve barış alanlarındaki başarılara verilen ödüller, 1901 yılından bu yana bilim dünyasındaki en prestijli ödüllerden biri haline geldi. Geçen yıl, Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger, iki parçacığın aralarındaki boşluktan bağımsız olarak birbirine bağlı olduğu kuantum dolanıklık üzerine yaptıkları çalışmalarla Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

Ekim ayı başında hafta içi peş peşe açıklanacak Nobel ödüllerini kimya, edebiyat, barış ve ekonomi ödülleri takip edecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin