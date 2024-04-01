Pakistan mahkemesi, İmran Han'ın 14 yıllık cezasını erteledi

Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) açıklamasına göre Pakistan mahkemesi eski Başbakan İmran Han'ın rüşvet suçundan dolayı aldığı mahkumiyete itirazını kabul etti ve 14 yıl hapis cezasını erteledi.



8 Şubat seçimlerine sadece bir hafta kala Han ve eşi Bushra Bibi, devlet hediyelerini yasa dışı olarak satmak suçlamasıyla 14'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Eski kriket yıldızına ulusal seçimler öncesinde çok sayıda farklı suçtan ceza verilmişti. Eski başbakan 10 yıl boyunca herhangi bir kamu görevinden men edildi.



Partiden yapılan açıklamada, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nin çiftin cezasının bayram tatilinden sonra argümanlar ve deliller olarak ele alınacak olan mahkumiyete ilişkin nihai karara kadar erteleneceğini söyledi.



Han ve partisi, kendisine karşı açılan davaların, ordunun generalleriyle arasının açılmasının ardından ülkenin güçlü ordusunun emriyle onu siyasetin dışında tutmaya yönelik uydurma suçlamalara dayandığını söylüyor. Ordu ise bu suçlamaları reddediyor.



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