Pakistan'da bir grup otobüsün önünü kesti:  8 yolcu öldürüldü

Pakistan'da silahlı kişiler yolunu kestikleri otobüsten kaçırdıkları 8 yolcuyu öldürdü.

Saldırganlar, kurdukları barikatı aşmaya çalışan başka bir araçtaki 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.



Emniyet yetkililerince yapılan açıklamaya göre, silahlı kişiler dün Belucistan'daki bir otoyolda barikat kurdu.



Durmadan barikatı aşmaya çalışan bir araca ateş ederek 2 kişiyi öldüren ve 6 kişiyi yaralayan saldırganlar, sonrasında eyaletin başkenti Quetta'dan İran sınırındaki Taftan kentine giden bir otobüsü durdurdu.



Otobüs yolcularının kimliklerini kontrol eden silahlı kişiler, hepsi Punjab eyaletinden 8 kişiyi otobüsten indirdi.



Polis, bu 8 kişinin cesedinin daha sonra otoyoldan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında bulunduğunu aktardı.



Emniyet yetkilileri, saldırganların arandığını kaydetti.



Radio Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak soruşturma açılması talimatını verdi.



Şerif, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, onların yanında olduğunu belirtti.



Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti de olay nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu vurgulayarak, teröristlere karşı sert tutumlarını sürdüreceklerini ve teröristlerin alçak emellerine ulaşamayacağını ifade etti.