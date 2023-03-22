Pakistan'da deprem sebebiyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğünde deprem sebebiyle Pakistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da deprem sebebiyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Geo News televizyonundaki habere göre, sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde deprem şiddetli hissedildi.

Hayber Pahtunhva genelinde ölenlerin sayısı 9’a yükseldi, 160’tan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor.

Eyalette şu ana kadar 19 ev kısmen hasar gördü.

Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.

, 'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedilmişti.

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