Pakistan'da deprem sebebiyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.



Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedilmişti.