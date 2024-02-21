Pakistan'da İmran Han'sız koalisyon hükümeti kurulacak

Pakistan'ın en köklü siyasi partilerinden ikisi, resmi olarak bir koalisyon hükümeti kurulduğunu duyurdu.



Bu hamle, yaklaşık iki hafta süren müzakerelere son verecek ve muhtemelen ülkedeki tartışmalı seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanmasına rağmen hapsedilen İmran Han'ı iktidardan uzak tutacak.



Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PMLN) ve Pakistan Halk Partisi (PPP), salı günü geç saatlerde koalisyonu duyurdu ve eski başbakan Şehbaz Şerif'i başbakan, Asıf Ali Zerdari'yi ise cumhurbaşkanı olarak atadı.



Şerif basın toplantısında, “Kimsenin net bir yetkisi olmadığı için önce bağımsız adaylara hükümet kurmayı teklif etmiştim. Artık gerekli sayıya sahibiz. Kolay bir yolculuk olmayacak. Bu ülkeyi kalkınma ve ilerleme yoluna sokmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

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Koalisyon hükümetinin kurulması, Hindistan'da bu ayın başlarında yapılan genel seçimlerin kesin bir kazanan belirleyememesi sonrasında gerçekleşti.



Eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisine bağlı bağımsız adaylar, hapisteki başbakanın çarpıcı zaferiyle parlamentoda en fazla sandalyeyi elde etmişti.



Koalisyonun duyurulmasından kısa bir süre sonra PTI, koalisyon partilerini "yönetme yetkilerini çalmakla" suçladı.



Han'ın partisi sosyal medya hesabında, "Birlikte ulusun mandasını çaldılar, şimdi birlikte ülkeyi yağmalayacaklar ama ulus buna izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.



Parti aynı zamanda geniş çaplı anketlere hile karıştığı yönünde iddialarda bulundu ve Han geçen hafta hapishaneden, "Çalınan oylarla hükümet kurmanın talihsizliğine karşı uyarıyorum. Bu tür soygunlar sadece vatandaşlara saygısızlık olmakla kalmayacak, aynı zamanda ülke ekonomisini daha da kötüye sürükleyecektir” ifadelerini paylaştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin