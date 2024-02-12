Pakistan'da seçim krizi: Koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı

KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN ANLAŞMAYA VARILAMADI

Nawaz Şerif, pazar günü koalisyon hükümeti kurmak için ihtiyaç duyduğu her iki tarafla da görüşmelerde bulundu ancak herhangi bir anlaşma sağlanamadı.



Sandıkların açıldığı sabah seçimlerin özgür ve adil olacağını söyleyen Seçim Komisyonu, yolsuzluk iddialarına ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.



Daha önce 2018'de başbakan olan Han'ın binlerce destekçisinin ülke çapındaki şehirlerde gösteri yapması tartışmalı seçimle ilgili baskıyı daha da artırdı.



Bu Mayıs ayındaki protestolarda yaklaşık 10 bin kişinin tutuklanmasından bu yana partinin ilk gösterisiydi.

Han'ın partisi 8 Şubat seçimlerinde sandalyelerin çoğunluğunu kazandığını söylüyor ancak yolsuzluk ile sayılarda bir gecede değişiklik yaşandığını iddia ediyor.



Devam eden davalar ve protestolar gibi yasal zorlukların, seçim otoritesinin kazanan adaylara ilişkin nihai kararını açıklayacağı son tarih olan 22 Şubat'tan önce sonuca varması zor görünüyor.