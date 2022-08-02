Paraguay'da bir senatörün cesedi gölde bulundu

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, senatör Zulma Gomez'in bir gölde cansız bedenine ulaşıldı. Senatörün ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.08.2022 - 07:18

Paraguay'da bir senatörün cesedi gölde bulundu

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Paraguay basınında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Alto Parana bölgesine bağlı Acaray Gölü'nde cansız beden bulundu.

Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin 61 yaşındaki senatör Gomez'e ait olduğu ortaya çıktı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Gomez'in ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı aktarıldı.

Gomez'in göle düşmesi sonucu, başını sert bir kayaya çarparak hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmasına rağmen görgü tanığı Gomez'in torunu, senatörün göle düştüğünü görmediğini belirtti.

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