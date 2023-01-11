Paris'te bıçaklı saldırı: 6 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı yaşandı. Bir saldırgan 6 kişiyi kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi. Paris'te geçen yılın sonunda Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırıda üç kişi ölmüştü.

Paris'te bıçaklı saldırı: 6 yaralı

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Son dakika haberi! 

Fransa'nın başkenti Paris'teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı yaşandı.

İlk bilgilere göre Paris'te elinde bıçak olan bir kişi etrafındakilere saldırmaya başladı. Olayda altı kişi yaralanırken saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. 

GEÇEN AY DA SALDIRI YAŞANMIŞTI

Paris'te 23 Aralık 2022 tarihinde bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu. 

Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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