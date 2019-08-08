ABD Savunma Bakanlığı Genel Müffettişi’nin hazırladığı raporda ortak görev gücü Doğal Kararlılık Operasyonu yetkililerinin Washington’un Suriye’den kısmi çekilme planına yönelik güçlü eleştirileri yer aldı.



Raporda, “ABD askerlerinin sayısının azaltılması Suriye’de ortak güçlerin DAEŞ’in yeniden ortaya çıkmasına karşı daha fazla eğitim ve donanıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu güçlere verilen desteği azaltmıştır” denildi.



Raporda, bölgede ABD destekli güçlerin Washington’dan uzaklaşıp alternatif ortaklıklar ve kaynaklar arayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.



Doğal Kararlılık Operasyonu’nda görevli yetkililer böyle bir gelişmenin ABD’nin Suriye ve Irak’taki misyonuna zarar verebileceği görüşünde.



Raporda ABD’li yetkililerin Suriye’de azalan asker sayısındaki açığı kapatmak amacıyla müttefik ülkelerden takviye birlik gönderilmesi için katkı almaya çalıştığı ancak bunda da zorlandıkları dile getirildi.

