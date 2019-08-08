ABD Savunma Bakanlığı Genel Müffettişi’nin hazırladığı raporda ortak görev gücü Doğal Kararlılık Operasyonu yetkililerinin Washington’un Suriye’den kısmi çekilme planına yönelik güçlü eleştirileri yer aldı.
Raporda, “ABD askerlerinin sayısının azaltılması Suriye’de ortak güçlerin DAEŞ’in yeniden ortaya çıkmasına karşı daha fazla eğitim ve donanıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu güçlere verilen desteği azaltmıştır” denildi.
Raporda, bölgede ABD destekli güçlerin Washington’dan uzaklaşıp alternatif ortaklıklar ve kaynaklar arayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Doğal Kararlılık Operasyonu’nda görevli yetkililer böyle bir gelişmenin ABD’nin Suriye ve Irak’taki misyonuna zarar verebileceği görüşünde.
Raporda ABD’li yetkililerin Suriye’de azalan asker sayısındaki açığı kapatmak amacıyla müttefik ülkelerden takviye birlik gönderilmesi için katkı almaya çalıştığı ancak bunda da zorlandıkları dile getirildi.
Pentagon'dan Irak ve Suriye raporu: DAEŞ yeniden canlanabilir
NTV HaberDünya
ABD Savunma Bakanlığı’nın yılda dört kez hazırladığı Irak ve Suriye’de DAEŞ ile mücadele raporunun sonuncusu yayınlandı. Raporda ABD’nin Suriye’den aşamalı çekilme planının geri tepme ihtimalinin olduğu ve DAEŞ’in yeniden canlanma tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekildi.
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müffettişi’nin hazırladığı raporda ortak görev gücü Doğal Kararlılık Operasyonu yetkililerinin Washington’un Suriye’den kısmi çekilme planına yönelik güçlü eleştirileri yer aldı.