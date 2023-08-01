Polonya'dan kritik karar: Belarus sınırındaki asker sayısı artırılıyor

Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artıracak ve bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandıracak.

Polonya'dan kritik karar: Belarus sınırındaki asker sayısı artırılıyor

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üst düzey askeri yetkililerin, sınır komşusu ile ilgili bir araya geldiği kaydedildi.

Sınır yakınlarında iki Belarus helikopterinin hava sahasını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Belarus tarafı daha önce Polonya tarafını eğitim konusunda bilgilendirmişti. Sınır geçişi, Bialowieza bölgesinde, radar sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştıran çok düşük bir irtifada gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya'dan kritik karar: Belarus sınırındaki asker sayısı artırılıyor - 1

Açıklamada, NATO'nun olay hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

"Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sınırdaki sayısının artırılması ve bölgeye savaş helikopterleri de dahil olmak üzere ilave güçlerin konuşlandırılması talimatını verdi." ifadeleri kullanılan açıklamada, Belarus maslahatgüzarının olayı açıklamak üzere Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Polonya'dan Wagner uyarısı: "Durum daha da tehlikeli hale geliyor"

Polonya'dan Wagner uyarısı: "Durum daha da tehlikeli hale geliyor"

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...