Powerball'da büyük ikramiye 1.5 milyar dolar oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük piyangolarından Powerball'da büyük ikramiye 1 milyar 500 milyon dolara yükseldi.



Büyük ikramiyeyi 3 Ağustos'tan bu yana kimse kazanamadı.



Powerball 1 buçuk milyar dolarlık ikramiyeyle Amerikan tarihinin üçüncü en büyük piyangosu oldu.

6 TUTTURAN ÇIKMADI

Toplamda 39 kez art arda kimse 6 sayının tamamını tutturamadı.

29 YIL TAKSİT SEÇENEĞİ



Büyük ikramiye, 6 sayıyı bulan talihlinin isteğine göre ya 29 yıla bölünerek, ya da tek seferde ödenecek.



NET ÖDEME 745 MİLYON DOLAR



Ancak tek ödemede vergi kesintileriyle şu anki rakama göre büyük ikramiye 745 milyon dolara denk geliyor. Powerball yarın tekrar çekilecek.