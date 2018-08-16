Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile eylül ayı başında üçlü bir zirve gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Peskov, "Üçüncü zirveyi eylülün ilk 10 günü içinde gerçekleştirme olasılığı üzerinde çalışılıyor. Bu yönde görüşler var. Üç liderin programı hakkında diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız" dedi.

KALIN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Suriye'ye ilişkin devam eden Astana Süreci'nin ikinci toplantısının Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta. Tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacağız. Özellikle Suriye'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran daha önce iki kez üçlü zirve düzenlemişti.



Suriye'deki iç savaşın ele alındığı görüşmelerin ilki Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi ise Ankara'da yapılmıştı. Üç lider nisan ayında Ankara'da buluşmuştu.