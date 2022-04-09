Putin Jirinovski'nin cenazesine katıldı (Putin nükleer çantayla geldi)

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarılması dikkat çekti.



Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.



Putin, Jirinovski'nin cansız bedeninin olduğu tabutun dibine bir buket kırmızı gül bıraktı.



Aşırı sağcı Liberal Demokratik Parti lideri Vladimir Jirinovski, 8 kez Covid aşısı olmasıyla övünüyordu. Geçtiğimiz aylarda Covid 19 teşhisi konulan Jirinovski hayatını kaybetmişti.