Putin: Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması için yardım etmeye hazır

PUTİN: İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK KARA HAREKATI KABUL EDİLEMEZ



Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatının "kesinlikle kabul edilemez" düzeyde sivil kayıplara yol açacağını söyledi.



Putin, İsrail ordusunun militan grup Hamas'ın hafta sonu düzenlediği yıkıcı saldırıya yanıt olarak beklenen kara harekatı öncesinde tanklarını yığarken, 1 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'deki tüm sivillere 24 saat içinde güneye taşınmaları çağrısında bulunmasının ardından konuştu.



Putin, yerleşim bölgelerinde ağır silahlar kullanmanın "tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracağını" belirterek, "Ve en önemlisi, sivil kayıplar kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Şimdi asıl önemli olan akan kanı durdurmaktır." dedi.

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