Putin: Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması için yardım etmeye hazır

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir barış anlaşması imzalamasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi ve barış görüşmelerinin Moskova'da yapılmasını önerdi.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu.
Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.
PUTİN: İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK KARA HAREKATI KABUL EDİLEMEZ
Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatının "kesinlikle kabul edilemez" düzeyde sivil kayıplara yol açacağını söyledi.
Putin, İsrail ordusunun militan grup Hamas'ın hafta sonu düzenlediği yıkıcı saldırıya yanıt olarak beklenen kara harekatı öncesinde tanklarını yığarken, 1 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'deki tüm sivillere 24 saat içinde güneye taşınmaları çağrısında bulunmasının ardından konuştu.
Putin, yerleşim bölgelerinde ağır silahlar kullanmanın "tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracağını" belirterek, "Ve en önemlisi, sivil kayıplar kesinlikle kabul edilemez olacaktır. Şimdi asıl önemli olan akan kanı durdurmaktır." dedi.
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