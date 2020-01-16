"Putin ve Esad, Trump'la dalga geçti"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak'taki İstanbul temasları öncesinde Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Beşşar Esad ile görüşmüştü.



Rusya Devlet Başkanı Putin'in Beşşar Asad'a şakayla karışık ABD Başkanı Donald Trump'ı Şam'a davet etmesini söylediği ortaya çıktı.

Tercüman vasıtasıyla konuşan Esad ve Putin arasında şu diyalog yaşandı:



Esad: Eğer Trump bu yoldan gelse, onun da her şeyi normalleşirdi

Putin: Düzelir, düzelir siz davet edin o da gelir

Esad: Ben davet etmeye hazırım.

Putin: Davetinizi ileteceğim.



Rusya medyasında yayınlanan görüntüler, Putin ve Esad, Trump ile dalga geçti yorumlarıyla karşılandı.



Yorumlar Donald Trump'ın 2014 yılında dönemin Başkanı Barack Obama'yı eleştiren bir tweet'ini de akıllara getirdi.



Trump mesajında, "Espri malzemesi olmayan bir başkana ihtiyacımız var" ifadelerini kulanmıştı.



Donald Trump 2018'de Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında, "ABD tarihinin en başarılı yönetimi olduğunu söylediğinde de" BM Genel Kurulu'ndan kahkahalar yükselmişti.

