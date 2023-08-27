Roma, farelerle mücadele ediyor: Yetkililer harekete geçti

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'un çevresinde görülen fareler ve sosyal medyaya da yansıyan görüntüler, başkentte fare alarmı verilmesine yol açtı.



İtalyan basınındaki haberlerde, Roma Belediyesi Çevre Departmanı'nın, Kolezyum başta olmak üzere farelerin görüldüğü noktalarda harekete geçerek, bazı yerlere tuzakların yerleştirilmesi ve Kolezyum yakınlarındaki yeşil alanda farelerin gelmesine yol açan çöplerin toplanması faaliyetlerini hızlandırdığı kaydedildi.



Roma Belediyesi Çevre İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Sabrina Alfonsi de Adnkronos, yaptığı açıklamada, kentte farelerin sık görüldüğü noktalarda kapsamlı müdahalenin pazartesi günü başlayacağını belirterek, "Farelerin görüldüğüne dair ilk bildirimlerin ardından ilk müdahaleyi hemen yaptık." dedi.



Diğer yandan, İtalyan Otelciler Federasyonu da (Federalberghi) Roma'daki durumun tüm dünya nezdinde kötü bir örnek oluşturduğunu belirtti.



İtalyan Rainews24 kanalı da "Roma'da Romalılardan daha çok fare var" başlığıyla verdiği haberinde, başkentte 7 milyon civarında fare olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

